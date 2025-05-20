برلين تشدد على مسؤولية الصين حيال «السلام العالمي»

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن الصين تتحمل مسؤولية تجاه السلام العالمي، مشيرة بشكل صريح إلى الحرب في أوكرانيا في خضم الجهود الغربية المكثفة لحمل موسكو على وقف إطلاق النار.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة «إكس»، بعد اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، أن «حرب روسيا في أوكرانيا تؤثر على المصالح الأوروبية الأساسية، والصين لديها مسؤولية تجاه السلام العالمي».

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر خلال مؤتمر صحافي حكومي، إلى أن هذه المحادثة الهاتفية الأولى منذ تولي حكومة فريدريش ميرتس السلطة، تناولت في المقام الأول «العلاقات الألمانية الصينية» إلا أن الملف الأوكراني كان على جدول الأعمال أيضاً.

وأضاف أن الرسالة التي نقلها الوزير الألماني يوهان فادفول إلى نظيره الصيني وانغ يي، هي أن الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر على المصالح الأساسية للأوروبيين وتهاجم السلم الأوروبي. وقال وانغ يي بحسب وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تدعم التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم من خلال الحوار المباشر.