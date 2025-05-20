إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على القطاع كاملاً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل أراضي غزة، مع تكثيف جيشها غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث أعلن الدفاع المدني أمس، مقتل 52 شخصاً على الأقل.

وقال نتنياهو في شريط مصوّر إن «القتال شديد ونحن نحقق تقدماً، سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع».

وطالب الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان محافظة خان يونس بأكملها، ومنطقتي بني سهيلا وعبسان في جنوب قطاع غزة، بإخلائها والتوجه نحو منطقة «المواصي» استعداداً لشن هجوم وشيك.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً غير مسبوق على تلك المناطق، موضحاً أن محافظة خان يونس ستعتبر «منطقة قتال خطيرة» منذ هذه اللحظة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأول، بدء عمليات برية موسعة في شمال قطاع غزة وجنوبه، ما أودى بحياة عشرات الفلسطينيين، بحسب السلطات الصحية.

وشن الجيش الإسرائيلي، سلسلة من الضربات الجوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن قتل أكثر من 50 فلسطينياً، فيما تزامن ذلك مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن بعض المناطق، فيما قالت مصادر في حماس، إن مقاتلي الحركة اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في خان يونس.

واستهدفت إحدى الغارات غرفة الأمن في مستشفى ناصر، إذ حذر مدير المستشفيات في قطاع غزة، الطبيب محمد زقوت من قيام الجيش باقتحام المستشفى، مشيراً إلى غارات عنيفة في محيطها.

من جهة ثانية، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن أكثر من 50 ضحية على الأقل وعشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات إثر غارات شنها فجر أمس، الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة، موضحاً أنه تم نقل 11 ضحية وعدداً من الجرحى من خان يونس جنوب قطاع غزة، بينهم 5 ضحايا و16 إصابة جراء قصف منزل في مدينة حمد السكنية، غرب خان يونس.

وأفاد بصل بأن قصفاً إسرائيلياً بمسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك في مدينة غزة، أودى بحياة فلسطينيين اثنين، فيما لقي 3 آخرون مصرعهم جراء قصف خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولفت بصل إلى أن الدفاع المدني تلقى بلاغات بوجود عدد من الضحايا سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في ساحة مستشفى الإندونيسي شمال غزة، ولا يستطيع أحد انتشالهم بسبب استمرار حصار الجيش الإسرائيلي المستشفى وإطلاق النار المتكرر عليها.