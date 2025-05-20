الرئيس الأوكراني يرفض شروط روسيا: لن نسحب قواتنا من مناطقنا

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حرب روسيا وأوكرانيا

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سلام مستدام

الدمام - شريف احمد - استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين سحب قواته من أنحاء في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها كييف.ورفض زيلينسكي شروطا وضعتها روسيا لإنهاء غزوها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.وقال زيلينسكي ردا على سؤال بشأن شروط روسية تشمل تخلي أوكرانيا بالكامل عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تقول روسيا إنها ضمّتها لكنها لا تسيطر عليها بالكامل، إن "قواتنا لن تنسحب من أراضينا".كان شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد على أنه يريد القضاء على أسباب النزاع في أوكرانيا و"ضمان أمن" روسيا بعد يومين على مباحثات مباشرة بين كييف وموسكو هي الأولى منذ ربيع العام 2022.وأكد بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون العام، أن هدف موسكو هو "القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام وضمان أمن الدولة الروسية".ولم تفض المحادثات التي جرت في اسطنبول خلال الأسبوع الراهن إلى هدنة في الحرب بأوكرانيا المتواصلة منذ فبراير 2022.