زار سفير ​جمهورية ايطاليا في ​بيروت، فابريتسيو مارتشيللي، يرافقه المستشار الامني دايفيد ستافانيا، قائد جهاز أمن السفارات في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد موسى كرنيب، مقدرا وشاكرا للجهود التي "يقدمها الجهاز في حماية البعثات الديبلوماسية ومواكبة النشاطات التي تقوم بها وجرى التداول في الاوضاع العامة في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الايطالي زار قائد جهاز أمن السفارات: نشكر الجهود المبذولة لحماية البعثات الديبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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