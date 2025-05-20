اعلنت سرايا القدس في بيان، بانه "بعد عودة مقاتلينا من مناطق القتال، نؤكد تفجير حقل من العبوات البرميلية -المزروعة مسبقا- في رتل عسكري للاحتلال بعد أن توغل في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق خانيونس صباح يوم أمس، ورصدنا هبوط طائرة مروحية في المكان لنقل الجنود القتلى والجرحى".

كانت هذه تفاصيل خبر سرايا القدس: أوقعنا قتلى وجرحى بتفجير حقل عبوات برميلية برتل عسكريّ إسرائيليّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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