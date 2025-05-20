هيئة البث: ويتكوف تعهد لحماس بالضغط على إسرائيل لاستئناف مساعدات غزة

ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية إن المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تعهد لحركة حماس بالضغط على إسرائيل لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر.

والأسبوع الماضي، أفرجت “حماس” عن الجندي ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف مع الحركة بمنأى عن تل أبيب. ووقتها، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه، أن إطلاق سراح ألكسندر تم “دون مقابل لحماس” و”بفضل الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل والضغط الدبلوماسي الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

لكن هيئة البث العبرية، ذكرت مساء الاثنين، أن ويتكوف أعطى وعدا لحماس “دون علم تل أبيب”، خلال المفاوضات على إطلاق سراح ألكسندر “بالضغط على إسرائيل لدفعها لإدخال المساعدات لغزة”. وأضافت أن نتانياهو “تعهد لويتكوف بعد ذلك وقبل وقت قصير من إطلاق سراح عيدان باستئناف المساعدات بشكل فوري دون علم الجمهور وبعيدا عن وسائل الإعلام”.