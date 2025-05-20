زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون والروس أجروا اتصالا حول تبادل الأسرى وطلبت من ترامب ألا يتّخذ أي قرار بشأن أوكرانيا "من دوننا"

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين الكبيرين الأوكراني والروسي تحادثا الإثنين هاتفيا للبحث في صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين، بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن العملية عقب محادثات ثنائية في تركيا. وذكر أنه طلب خلال مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب من الرئيس الأميركي عدم اتّخاذ "أيّ قرار" بشأن أوكرانيا من دون موافقة كييف.

واوضح زيلينكسي خلال مؤتمر صحافي، بانه "طلبت منه عدم اتّخاذ أيّ قرار بشأن أوكرانيا من دوننا، قبل مكالمته مع بوتين. فهذا مبدأ مهمّ جدّا بالنسبة لنا". واردف "لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن "مذكرة" تفاهم مع موسكو بهدف التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، وهو ما كان أشار الكرملين إلى التطرق إليه في محادثة بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وإذ أعرب زيلينسكي عن استعداد كييف لدرس العرض الروسي، قال في مؤتمر صحافي في كييف "في الوقت الراهن، لا أعلم شيئا عن ذلك"، وتابع "بمجرد أن نتلقى المذكرة أو الاقتراحات من الروس، سنكون قادرين على صياغة رؤيتنا".

واستبعد الرئيس الأوكراني سحب قواته من أنحاء في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها كييف، رافضا شروطا وضعتها روسيا لإنهاء غزوها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال ردا على سؤال بشأن شروط روسية تشمل تخلي أوكرانيا بالكامل عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تقول روسيا إنها ضمّتها لكنها لا تسيطر عليها بالكامل، إن "قواتنا لن تنسحب من أراضينا".