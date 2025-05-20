"سانا": وزير الطاقة السوري بحث مع وفد من شركة أميركية خاصة الفرص الاستثمارية في مجال الغاز

أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن "وزير الطاقة السوري بحث مع وفد من شركة أميركية خاصة الفرص الاستثمارية في مجال الغاز".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة تأتي بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنه في خطابه.

وقال ترامب خلال كلمته، إن القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة"، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الملف تم بشكل مباشر مع القيادة السعودية التي لعبت دورا محوريا في الوصول إلى هذه الخطوة.