زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية

قدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية والمعروفة في الولايات المتحدة باسم "إير فورس وان".
واقترح تشومر مشروع "قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي" بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر.
واوضح خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.
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