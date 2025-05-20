شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصر تواصل جهودها الثابتة والدؤوبة فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مصر تواصل جهودها الثابتة والدؤوبة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين هو موقف مبدئي لا يقبل المساومة أو التراجع.

وأوضح الشهابي في تصريحاته، أن القيادة المصرية تبنّت منذ البداية سياسة واضحة تقوم على دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الرفض القاطع لكل محاولات فرض التهجير القسري أو تغيير الخريطة الديمغرافية في غزة أو الضفة أو القدس.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي، وترفض أي حلول مؤقتة أو التفاف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن صوت مصر في المحافل الدولية يظل الأقوى في الدفاع عن هذه الحقوق.

واختتم الشهابي تصريحه قائلًا: "مصر كانت وستظل في مقدمة الصفوف المدافعة عن فلسطين، وشعبها يعي تمامًا أن أمن فلسطين من أمن مصر، وأن التهجير لن يكون إلا خيانة للقضية، وهو ما لا تقبله مصر تحت أي ظرف".