Pew: تراجع نسبة الإسرائيليين المؤيدين للسيطرة على غزة

بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل في أنحاء القطاع ضمن عملية «عربات جدعون»، دمرت قوات الاحتلال مسار نفق في رفح. في حين استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مركز «pew» للأبحاث نتائج استطلاعات رأي للإسرائيليين تؤكد عدولهم عن فكرة أن تحكم إسرائيل قطاع غزة.

من يحكم غزة؟

في استطلاع رأي أُجري بين 5 فبراير و11 مارس 2025، رأى ثلث الإسرائيليين أن على دولتهم حكم غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. ومن بين خيارات الإجابة المطروحة، كان هذا الخيار هو الأكثر شيوعًا بين البالغين الإسرائيليين عمومًا. وشملت خيارات الإجابة الأخرى حماس، والسلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، وسكان غزة.

ومع ذلك، فإن نسبة الإسرائيليين الذين يقولون إن إسرائيل يجب أن تحكم غزة انخفضت من 40 % في عام 2024.

وأجرى مركز «بيو» أحدث مسح له خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار السابق وقبل استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس.

السيطرة من قبل إسرائيل

يميل اليهود الإسرائيليون أكثر بكثير من العرب الإسرائيليين إلى القول إن إسرائيل يجب أن تحكم غزة بعد الحرب (42 % مقابل 2 %). لكن نسبة اليهود الذين يتبنون هذا الرأي انخفضت بمقدار 8 نقاط مئوية منذ العام الماضي، من 50 %. وظلت نسبة العرب الذين يقولون هذا الرأي مستقرة.

بالنظر إلى الأيديولوجية السياسية، يرى 57 % من الإسرائيليين اليمينيين أن على دولتهم السيطرة على غزة، مقارنة بـ14 % من الوسطيين و2 % من اليساريين. وقد انخفضت نسبة الإسرائيليين اليمينيين الذين يقولون هذا الرأي من 69 % في عام 2024، بينما لم تتغير نسب الإسرائيليين الوسطيين واليساريين الذين يوافقون على هذا الرأي بشكل ملحوظ منذ العام الماضي.

سيطرة حماس

لا يريد الإسرائيليون استمرار حماس في حكم غزة. 1 % فقط يرون أن حماس يجب أن تحتفظ بالسيطرة بعد انتهاء الحرب. أما العرب الإسرائيليون فهم أكثر ميلاً لقول هذا من اليهود الإسرائيليين. ومع ذلك، يرى 5 % فقط من العرب أن على حماس حكم غزة. ولم يُبدِ أي يهودي إسرائيلي في الاستطلاع هذه الإجابة.

تقرير المصير

يرى 16 % من الإسرائيليين أن سكان غزة هم من يجب أن يقرروا من يحكمها. وهذا هو الرأي الأكثر شيوعًا بين العرب الإسرائيليين (45 %)، بينما يتبنى 8 % من اليهود الإسرائيليين هذا الموقف.

ويفضل حوالي ثلث الإسرائيليين على اليسار (36 %) أن يقرر سكان غزة من يحكمهم، مقارنة بـ18 % من أولئك في الوسط و5 % من أولئك على اليمين.

سيطرة السلطة الفلسطينية

يرى 6 % فقط من الإسرائيليين أن غزة يجب أن تخضع لسيطرة حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة محمود عباس. وتفضل نسبة أكبر بقليل (10 %) حكم السلطة الفلسطينية، ولكن دون سيطرة عباس.

من المرجح أن يرى اليهود الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم بوجود عباس أو من دونه. لكن نسبة أكبر من العرب الإسرائيليين يفضلون حكم السلطة الفلسطينية من دون عباس (22 %) مقارنة بوجوده (6 %).

السيطرة من قبل الأمم المتحدة

وتقول نسبة صغيرة للغاية من الإسرائيليين (2 %)، إن الأمم المتحدة يجب أن تتولى مسؤولية غزة، بما في ذلك 1 % من اليهود و3 % من العرب.

وتفضل نسبة أكبر (11 %) أن يحكم غزةَ جماعةٌ أو فردٌ آخر. و21 % إما لا يعرفون من ينبغي أن يحكم القطاع أو امتنعوا عن الإجابة على هذا السؤال.

آراء الإسرائيليين حول السيطرة على غزة

8 نقاط مئوية انخفاض المؤيدين من مجموع %42

57 % من الإسرائيليين اليمنيين يؤيدون

14 % من الوسطيين يؤيدون

2 % من اليساريين يؤيدون

12 نقطة مئوية انخفاض المؤيدين من الإسرائيليين اليمينيين مقارنة بعام 2024