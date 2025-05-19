أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي العميد الإداري جوني الصيصة تعميما إلى كل شركات الطيران، "طلب إلى كل شركات الطيران التأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا، مرورا بلبنان، عبر مطار بيروت، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن 6 أشهر في الخارج، ولا يستفيد من مضمون هذا التعميم من لا يستفيد من هذا الشرط، إذ ستتم إعادتهم على الطائرة نفسها".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن المطار: للتأكد من حيازة السوريين الراغبين في الذهاب إلى سوريا عبر مطار بيروت إقامات تزيد عن 6 أشهر في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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