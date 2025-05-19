فاتن يونس تسلّمت نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بعلبك الهرمل

تسلّمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس من كل من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وقائمقام الهرمل بالتكليف طلال قطايا، نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بعلبك الهرمل كما وردت من لجان القيد العليا، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني.

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