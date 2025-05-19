المفوضية الأوروبية: يجب رفع الحصار عن غزة الآن

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول، ودعت إلى توصيل المساعدات إلى المدنيين في القطاع على الفور.
وأوضحت فون دير لاين للصحفيين خلال زيارة إلى لندن، "لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين من المدنيين فوراً ويجب رفع الحصار عن غزة الآن".
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