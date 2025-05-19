أشار أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف إلى إن الرئيس الروسي رحب بالتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وذلك خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم.
وأوضح أوشاكوف أن بوتين عرض تقديم المساعدة في المحادثات الأميركية الإيرانية، ورحب بنتائج زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس الروسي: بوتين رحب بالحوار بين أميركا وإيران خلال مكالمة مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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