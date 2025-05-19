ميلوني: ترامب وزيلينسكي والحلفاء الأوروبيون يرحبون بعرض البابا استضافة محادثات مع موسكو في الفاتيكان

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب والاوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء أوروبيين لكييف، رحّبوا بعرض البابا لاوون الرابع عشر استضافة محادثات بين أوكرانيا وروسيا في الفاتيكان، معتبرين أنه "إيجابي".
وجرى اتصال هاتفي بين زيلينسكي وترامب فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر شتوب وميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين، عقب مباحثات هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأوضحت ميلوني أنه خلال الاتصال تم الترحيب "باستعداد الحبر الأعظم لاستضافة مباحثات في الفاتيكان الذي اعتبر إيجابيا".
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