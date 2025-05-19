إشتباكات داخل مخيم شاتيلا لليوم الثاني على التوالي ومعلومات أولية عن سقوط قتلى

اندلعت إشتباكات داخل مخيم شاتيلا لليوم الثاني على التوالي، وقد سمع اصوات الرصاص في عدد من احياء بيروت، فيما تحدثت معلومات أولية عن سقوط قتلى واصابات.

