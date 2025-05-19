بو عاصي من باريس: السيادة يجب ان تستكمل بترسيم وتثبيت الحدود مع سوريا وإسرائيل

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي رئيس الجمهورية الفرنسية السابق فرنسوا هولاند في إطار زيارته الباريسية حيث شارك فيه مسؤول العلاقات مع البرلمانيين الفرنسيين في "القوات اللبنانية" مروان حرب حول ضرورة دعم المجتمع الدولي الدولة اللبنانية لبسط سلطتها وحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية.

وأكد بو عاصي أن "السيادة يجب ان تستكمل بترسيم وتثبيت الحدود مع سوريا ومع إسرائيل"، داعياً فرنسا الى "لعب دور محوري مع الخماسية في انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها جنوب لبنان".

كما تطرّق بو عاصي إلى ملف السوريين المقيمين بشكل غير شرعي في لبنان بعد ١٣ عاما على دخولهم وانتفاء علة بقائهم فيه سيما بعد سقوط نظام الاسد.

ودعا بو عاصي، هولاند إلى "زيارة لبنان لاستكمال البحث في هذه المواضيع والشؤون ذات الاهتمام المشترك".

وفي سياق منفصل، التقى بو عاصي مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط Quentin Jeantet بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات" في فرنسا د. بشارة الخوري والمهندس ايلي عبد الحي.

وشدد بو عاصي على ان "ثمة ثمنًا لبناء دولة سيدة وعادلة ولكن للاكتفاء بدولة عاجزة ثمن يفوقه أضعافا. كما اصرّ على وجوب انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان وترسيم وتثبيت الحدود مع لبنان ومع سوريا. كذلك، توقف بو عاصي مليّاً عند ملف السوريين المقيمين بشكل غير شرعي في لبنان وضرورة عودتهم وبأسرع وقت إلى بلادهم".