مارون قسطا يونس قدم ترشيحه إلى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية: نريد لبنان وطنا واحدا موحدا

قدم مارون قسطا يونس ترشيحه إلى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في الانتخابات التي ستجري لانتخاب رئيس ونائب رئيس و١٥ عضوا في المجلس التنفيذي. واوضح يونس في بيان إلى أعضاء الرابطة المارونية، "تقدمت بترشيحي إلى رئاسة الرابطة المارونية لا طمعا بمنصب، ولا سعيا وراء جاه، ولا طمعا بمكسب، بل لتسجيل موقف على الطريقة التي صيغ فيها التفاهم الذي أريد منه التزكية، خصوصا ان اللائحة التي علمنا أنها جاءت ثمرة توافقات حزبية عريضة مع مراكز قوى داخل الرابطة المارونية تفتقر إلى الانسجام والتناغم، وأن بعضا من أعضائها كانوا طرفا رئيسا في نشؤ حال من عدم الاستقرار داخل المجلس التنفيذي المنتهية ولايته برئاسة السفير خليل كرم الذي قبض على الجمر، واجتهد لمنع انفجار كاد أن يكون وشيك الحدوث، لو لم يتعامل مع محاولات العرقلة بصبر وطول أناة".

واعتبر إن الطريقة التي شكلت فيها اللائحة التي تحمل عنوان التوافق عكست روحية المحاصصة وتوزيع المناصب بين أحزاب وفاعليات، فاقصيت كفايات أبقي على من دلت تجربته داخل المجلس التنفيذي انه يشاكس للمشاكسة ويعاكس للمعاكسة. ولفت الى إنها صرخة لبناني ماروني دعا ويدعو إلى اللبنانية السياسية والى الارتقاء فوق المذهبية، والى الاهتمام بالناس، ووضع استراتيجية لربط اللبنانيين المقيمين والمنتشرين بارضهم، وتوفير الفرص للادمغة والطاقات لكي يعملوا على تطوير بلدهم والإفادة من ثرواته وإمكاناته، والاستثمار الجيد فيه ليكون لنا وطن عظيم خليق بتاريخه.

وتابع "إخواني في الرابطة المارونية، نريد لبنان وطنا واحدا موحدا كما اراده مؤسس الدولة والكيان الحويك الكبير، وطن العشرة آلاف والخمسمائة واثنين وأربعين كيلومترا مربعا من دون إضافة أو نقصان: اي لبنان بكركي. وإن اللائحة المسماة توافقية مدعوة لإعلان موقفها جهارا من هذا الموضوع". أضاف "لا تهمني المناصب، ولا أسعى اليها مهما بلغت درجة إغرائها. ألاهم هو أن تكون الرابطة فاعلة ولا أستطيع الجزم بذلك طالما أن مجلسها التنفيذي يركب على النحو الذي شهدناه، مع احترامنا الكبير لأشخاص المرشحين إلى أي جهة انتموا".