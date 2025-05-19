شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مكالمة ترامب وبوتين تجري الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسوؤل في البيت الأبيض، أن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تجري الآن، وفقًا لـ"العربية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنّه سيتحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي الإثنين، لـ"وقف حمام الدم" في أوكرانيا. مكالمة ترامب وبوتين وأكدت موسكو أن اللقاء ممكن بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شرط أن تسبقه اتفاقات تبدو مستبعدة حاليًا.

وذكر ترامب أنّه سيتحدث الى بوتين الاثنين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، قبل أن يتحدث مع زيلينسكي وعدد من قادة دول حلف شمال الأطلسي.