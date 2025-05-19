الرئيس عون اكد ان لبنان سيبقى الحريص على أن تبقى الجامعة العربية الصوت الذي يجمع العرب حول ثوابتهم بعيدًا عن أي تجاذبات تُهدد مصالحنا الجماعية

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط عند المدخل الخارجي، ثم عقد اجتماعاً موسعاً حضره عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد اللبناني المرافق، وعن الجانب المصري: الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي، الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي السفير خليل الذوادي، الوزير المفوض لمى قاسم مديرة ادارة المشرق العربي، الوزير المفوض عمرو يوسف نائب رئيس مكتب الامين العام، الوزير المفوض (اللبناني) طارق بلطجي، الوزير المفوض (اللبناني) شعاع الدسوقي، الملحق اللبناني عمر دوغان من مكتب الامين العام، والملحق (اللبناني) روني شعبان والملحقة ريتاج الهادي من ادارة المشرق العربي.

في مستهل اللقاء، جدد الامين العام تهنئة رئيس الجمهورية على انتخابه منوّها بالنجاح الذي حققه منذ بداية ولايته على صعيد الاصلاحات والانجازات، مشيراً الى ان هذه النجاحات تركت انطباعات جيدة لدى الدول العربية التي ابدت اهتماما جدياً بلبنان ورغبة في مساعدته، لافتاً الى ابرز القرارات التي صدرت عن القمة العربية الاخيرة ولاسيما انشاء صندوق التعافي، ومبادرة رئيس الوزراء العراقي التي دعت الى تخصيص عشرين مليون دولار لكل من لبنان وفلسطين. واعرب السيد ابو الغيط عن امله في ان يجذب هذا الصندوق اهتمامات الدول القادرة على المساعدة.

بدوره، عرض الرئيس عون للامين العام الوضع في لبنان والمنطقة وجرى التطرق خلال اللقاء الى ابرز التطورات في المنطقة ولبنان، ونوّه بالدور الذي يقوم به الامين العام لتفعيل عمل الجامعة العربية وتعزيز التضامن بين دولها. كما شكر الرئيس عون السيد أبو الغيط على الدعم الذي قدمه للبنان خلال الازمات المتتالية التي مر بها.

وفي ختام الزيارة، جال رئيس الجمهورية برفقة الامين العام والوزير رجي والوفد المرافق، على القاعة الكبرى للجامعة العربية وعلى عدد من المكاتب والقاعات، والتقطت الصورة التذكارية التي ضمت الرئيس عون والامين العام وكبار المسؤولين في الجامعة العربية.

ودوّن الرئيس عون في السجل الذهبي للجامعة الكلمة التالية: "في هذا المقام العربي الجامع، الذي كان لبنان من مؤسسيه، ولطالما أكد، بحكمته التاريخية، أنه لم يكن يومًا على هامش القضايا العربية المحقَّة، أحيي القواسم المشتركة التي تشكل الحجر الأساس لرؤيتنا المشتركة لحاضر ومستقبل على قدر تطلعات شعوبنا.

إن جامعة الدول العربية تبقى المنبر الأسمى لتجديد العهد على المضي قدمًا، مستلهمين من تاريخها العريق قوةً لمواجهة التحديات، ولبناء عالم عربي متماسك يتقدم بثقة نحو غد أكثر إشراقًا.

ولبنان، الشريك بفاعلية في صياغة الهوية العربية الحديثة، سيبقى الحريص على أن تبقى الجامعة العربية بجهود أمينها العام معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط، الصوت الذي يجمع العرب حول ثوابتهم، بعيدًا عن أي تجاذبات تُهدد مصالحنا الجماعية.

فلنجدد الالتزام بدور هذه الجامعة في صياغة مستقبل عربي يستعيد مكانته بين الأمم، متسلحًا بالثقة والإرادة."