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قام رئيس الحكومة السّابق نجيب ميقاتي بجولة على فعاليّات الدّورة السّادسة والستّين من معرض بيروت العربي الدّولي للكتاب، في مركز "سي سايد أرينا" على الواجهة البحريّة لبيروت.
وشارك في توقيع كتاب وزير البيئة السّابق ناصر ياسين بعنوان "كسر القوالب: المجتمع المدني وصنع السّياسات العامّة في العالم العربي". وهذا الكتاب الّذي أعدّه ياسين بالتّعاون مع فاطمة الموسوي ومحمود حيدر، بمشاركة مجموعة من الباحثين والباحثات في العالم العربي، عبارة عن قراءات نقديّة لمشروع بحثي من البدايات حتّى الخلاصات.
كذلك قام ميقاتي بجولة في أرجاء المعرض، مستفسرًا عن آخر الإصدارات. وأشار في ختام الجولة إلى أنّ "معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحات المشتركة الكثيرة. وفي فترة التقدّم التّكنولوجي ظنّ النّاس أنّهم نسوا الكتب، لكن اليوم خلال المعرض السّنوي الّذي ينظّمه النّادي الثّقافي العربي، نرى الحشد الكبير من السيّدات والرّجال والأولاد، وذلك يعني أنّ لبنان لا يزال مهتمًّا بالثّقافة، وهو عاصمة الثّقافة وهذا الشّيئ يكبر القلب".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي جال في معرض بيروت للكتاب: كان ولا يزال ملتقى للمساحات المشتركة الكثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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