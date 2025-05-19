بدر أكد عبر "النشرة" خرق الجمل في انتخابات بيروت: نصر كبير ومعنوي وله دلالات

أكّد النّائب ​نبيل بدر​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ رئيس لائحة "بيروت بتحبّك" العميد المتقاعد محمود الجمل نجح في خرق لائحة تحالف الأحزاب في مدينة بيروت، مشيرًا إلى أنّ هذا نصر كبير ومعنوي وله دلالات، بالرّغم من الحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل قراءة الأرقام وتحليلها.

وذكر أنّ هذه اللّائحة المدعومة من قبله ليس لديها تحالفات كبرى على مستوى السّاحتَين الشّيعيّة والمسيحيّة، وبالتّالي هي حقّقت نجاحًا كبيرًا على مستوى السّاحة السّنيّة.

وردًّا على سؤال عن تداعيات هذا الأمر بعد سقوط مبدأ المناصفة، في ظلّ المعلومات عن أنّ الجمل قد ينسحب من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، أشار بدر إلى أنّ من المبكر الحديث عن الأمر، وهناك فائزون آخرون من اللّائحة المنافسة من الممكن طلب ذلك منهم.

وشدّد على أنّ النّاخبين صوّتوا للائحة "بيروت بتحبّك" بطريقة مسؤولة ومع المناصفة، لكن الجمل حصل على أصوات من أماكن أخرى، لافتًا إلى ظاهرة "التّشطيب" واللوائح الملغومة، ومشدّدًا على أنّ "ما حصل انتصار كبير ويضعنا أمام مسؤوليّات أكبر".