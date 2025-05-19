الرئيس عون زار مشيخة الأزهر ودعا الإمام الطيب لزيارة لبنان: المنطقة بحاجة لعقلاء مثلكم

زار رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، في إطار زيارته الرّسميّة إلى القاهرة، مشيخة الأزهر الشريف، حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للمشيخة الإمام ​أحمد الطيب​، مرحّبًا به وبالوفد المرافق.

وهنّأ الطيّب الرّئيس عون على انتخابه، متمنّيًا له "التّوفيق في مسؤوليّاته الرّئاسيّة"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان في قلب كل عربي وكل مصري، وأنا أقدّر أنّكم انتُخبتم في ظل ظروف صعبة، ولكن استبشرنا خيرًا ونأمل لكم كل التّوفيق في عملكم".

وأكّد أنّ "الأزهر الشريف مع الشعب اللبناني ووحدة أرضه"، معربًا عن أمله في أن "يجتمع شمل جميع اللّبنانيّين حول الرّئيس عون". وأعلن "أنّنا نؤيّدكم في جميع المواقف الّتي تتّخذونها، لاسيّما تلك المتعلّقة بتحرير الأرض". وذكر أنّ "لمشيخة الأزهر معهدًا في لبنان، ولكنّه أغلق نتيجة التطوّرات الأخيرة".

وأعرب الطيّب عن استعداده لإعادة افتتاح المعهد، متحدّثًا عن النّشاطات الّتي يقوم بها في لبنان، ومنها المؤتمرات الحواريّة الّتي يعقدها واللّقاءات الّتي تجمع ممثّلين عن مختلف الأديان. وتمنّى أن "يعقد في لبنان مؤتمرًا يحضره ممثّلون عن مختلف الطّوائف"، مشيدًا بـ"الشّعب اللّبناني وبالتّضحيات الّتي قدّمها، وبالحركة الثّقافيّة في لبنان"، ومنوّهًا بـ"ما يقوم به على صعيد التّواصل والتّعايش بين مختلف أبنائه".

من جهته، أوضح الرّئيس عون "أنّه يتابع عن قرب المواقف الّتي تصدر عن إمام الأزهر، خصوصًا في ما يتعلّق بالحوار بين الأديان من أجل تحقيق المواطنة"، مشدّدًا على أنّ "المنطقة في حاجة إلى عقلاء مثل الإمام الطيّب، ونتمنّى أن نراك قريبًا في بيروت لمزيد من التّواصل بين لبنان والأزهر الشريف".

وتمنّى على الإمام الطيّب "العمل على إعادة فتح معهد الازهر في لبنان في وقت قريب، على أن يتم ذلك بحضور الإمام نفسه".

شارك في الاجتماع الموسّع: وكيل الازهر الشريف محمد عبد الرحمن الدويني، رئيس جامعة الازهر سلامة داود، امين عام هيئة كبار العلماء عباس شومان، وزيرة التعاون الدولي السابقة الامينة العامة لصندوق الزكاة والصدقات المصري سحر نصر، الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية محمد الجندي، رئيس قطاع المعاهد الازهرية احمد عبد الغني، مستشار الامام الشيخ الازهر للبروتوكول قادري عبد المطلب؛ ومسؤول الطلاب الوافدين في الازهر عبد الرحمن موسى.

أما عن الجانب اللبناني فحضر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والمستشارون العميد اندره رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.