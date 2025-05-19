جشي: لم نرَ مؤشرات تؤكد نجاح جهود ردع العدوان ونطالب سلام بالسير قدمًا بإعادة الإعمار

تسلّم فريق الدّفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة قانا، برعاية وحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسين جشي​، سيّارة إسعاف حديثة مجهّزة بالمعدّات المتطوّرة للتّعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطّارئة، وذلك بعد تضرّر سيّارة الإسعاف القديمة خلال الحرب الأخيرة.

وتمنّى جشي أن "يكون هذا العمل مساهمًا في خدمة أهلنا وشعبنا لأنّهم يستحقّون"، مركّزًا على أهميّة "عمل فرق الدّفاع المدني"، ومنوّهًا بـ"جهوزيّة الفريق الّذي قدّم خمسة شهداء خلال الحرب الأخيرة".

وأعرب عن أمله في أن "يُعلن فوز لوائح "الوفاء والتنمية" بالتّزكية في القرى والبلدات، وأن يتتالى هذا الإعلان من بلدة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، ما يؤكّد تمسّك أهلنا وشعبنا بخيار المقاومة، لأنّ الرّهان هو الرّهان على المقاومة"، مشيرًا إلى "أنّنا على مدى أربعة عقود لم نحرّر أرضًا ولم نردع عدوًّا إلّا بفضل المقاومة والعمل المقاوم".

ولفت جشي إلى "أنّنا ارتضينا في هذه المرحلة أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّة ردع العدوان وتحرير الأرض وإعادة الإعمار. ولكن اليوم وبعد مضي ستّة أشهر على وقف إطلاق النّار، لم نرَ مؤشّرات إيجابيّة أو أي عمل يؤكّد ويشير إلى نجاح هذه الجهود في ردع العدوان وتحرير الأرض والالتزام بالإعمار، على الرغم من أنّ رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّ إعادة الإعمار ليست وعدًا وإنّما هي التزام". وشدّد على "أنّنا اليوم من بلدة قانا، نذكّر رئيس الحكومة بما قاله ونطالبه بالسّير قدمًا في إعادة الإعمار".