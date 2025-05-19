البيت الأبيض يدعو الجمهوريين إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل

دعا البيت الأبيض جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي اعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس أمس الأحد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بانه "من الضروري جدا أن يتحد الجمهوريون لدعم مشروع القانون".وأبلغت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ.