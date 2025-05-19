الخارجية البريطانية تتستدعي السفير الإيراني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن استدعاء السفير الإيراني علي موسوي إلى وزارة الخارجية، ردًا على توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "اليوم، وبناءً على تعليمات من وزير الخارجية، استُدعي سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية".

واضاف: استُدعي سعادة السيد علي موسوي ردًا على توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي. حكومة المملكة المتحدة واضحة في أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها.

ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب إعلان نهاية هذا الأسبوع الذي ذكر أن ثلاثة مواطنين إيرانيين اتُهموا بالتورط في سلوك يُحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبيًا".

مثول أمام المحكمة

وكانت وجهت التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية يوم السبت، ومثلوا في نفس اليوم أمام محكمة في لندن.

.وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة".

وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.

ويأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".