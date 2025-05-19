شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يشجع نزلاء السجون على التعليم والمعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحث على التعليم لكافة المواطنين المصريين، من أهم أهداف قيادات الدولة والحكومة، حيث نظم المشرع في نصوص القانون رقم 14 لسنة 2022، المعنى بشأن تنظيم السجون، أهمية تشجيع إدارة مراكز الإصلاح بالسجون النزلاء علي الاطلاع والتعليم، مع تيسير عقد لجان الامتحانات الخاصة بهم، بالتعاون مع الجهات التعليمية المختلفة.

وشمل القانون المادة"31" والتي نصت على أنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة وعلى الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه. وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية .

وتهدف المادة إلى دعم حقوق النزلاء التعليمية وتشجيعهم على الاطلاع وإصلاحهم وإدماجهم داخل المجتمع.