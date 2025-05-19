شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: موافقة رئيس مجلس الشيوخ على زيارة تحالف الأحزاب بادرة طيبة تعكس تقديره لدور الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، عن سعادته وامتنانه الشديدين، لنتائج الزيارة التي قام وفد تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال النائب تيسير مطر، إن كل كلمات الشكر لا تكفي، لاستجابة وموافقة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على الطلب الذي تقدمت به للسيد رئيس المجلس بصفتي أمينا عاما للتحالف، بزيارة التحالف للمجلس، وهو الذي قوبل باستجابة وقبول وترحاب.

وأضاف بالقول: إن موافقة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على زيارة تحالف الأحزاب المصرية تعد بادرة طيبة تعكس تقديره للدور الوطني الذي يقوم به التحالف، واحترامه لكافة الأحزاب السياسية.

كما تقدم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بالشكر للمستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وإدارة المراسم بالمجلس، لحفاوة الترحيب والاستقبال، لجميع أعضاء وفد تحالف الأحزاب المصرية خلال زيارته لمجلس الشيوخ، وهو الذي ترك أثرا طيبا في نفوس جميع رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الزيارة.