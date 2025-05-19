شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. المحامين تستجيب لقرار الامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثانى على التوالي، استمر المحامون اليوم، بالمحافظات المختلفة في تنفيذ قرار قرار الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وامتنع محامو الفيوم وجنوب الجيزة وشمال الدقهلية وقنا وسوهاج وأسيوط وشمال القاهرة وطنطا كفر الشيخ وشمال البحيرة وطنطا وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الدقهلية وجنوب الجيزة وجنوب سيناء والمنيا وبني سويف وشمال وجنوب الشرقية عن الحضور أمام محاكم الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية وامتثالا لقرار النقابة العامة .

ومن جانبه، تابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين اعتراضا على الرسوم القضائية الجديدة .