شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يدعو القوى السياسية العربية لتبني رؤية الرئيس السيسي في قمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

دعا حزب التجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية في العالم العربي إلى تبني الرؤية المصرية الواضحة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة بغداد، والتي شددت على ضرورة الربط بين أي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، وبين إنهاء الاحتلال وتفعيل مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الوحيد المقبول عربيًا.

وأكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب يعلن تأييده الكامل للرؤية الاستراتيجية التي عبّر عنها الرئيس السيسي، والتي لم تمثل فقط صوت الدولة المصرية، بل جاءت تعبيرًا صادقًا عن وجدان الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وأعادت القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، مشددًا على أن مصر تظل دومًا المدافع الأول عن القضايا العادلة، وقائدًا للعمل العربي المشترك.

وأشار عبد العال إلى أن الربط الحاسم الذي أشار إليه الرئيس بين التطبيع وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، يمثل ردًا قاطعًا على الخطابات المضللة التي تروج لما يسمى بـ"التطبيع المجاني"، مؤكدًا أن أي مسار يتجاهل الحقوق الفلسطينية هو خيانة للدم العربي الذي سال لعقود دفاعًا عن القضية.

وأضاف رئيس الحزب أن ما ورد في كلمة الرئيس السيسي هو رد مباشر على حملات ترويج التطبيع تحت شعارات زائفة كالسلام أو الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المحاولات تسعى لتجاوز القضية الفلسطينية وتهميشها لحساب مصالح ضيقة لا تعبر عن ضمير الأمة.

كما شدد على أن رؤية الرئيس المصري تنطلق من ثوابت قومية وعدالة القانون الدولي، وترتكز على وضع مصالح الشعوب العربية في الصدارة، ورفض أي حلول جزئية تُفرض على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الموقف المصري في هذا التوقيت يمثّل صوت العقل والحكمة في ظل محاولات إضعاف الإرادة العربية.

وأوضح عبد العال أن المنطقة تمر بلحظة تاريخية حساسة تتطلب وقفة عربية موحدة، دفاعًا عن الأمن القومي العربي، وصونًا لحقوق ومقدرات الشعوب، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة وظروف غير مسبوقة.

واختتم رئيس حزب التجمع بيانه بالتأكيد على أن موقف مصر ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل التزام استراتيجي متكامل تُرجم على الأرض من خلال التحركات المصرية المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات، والمبادرة بتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، دون تهجير أبنائه، مشددًا على أن مصر تقدم الأمل حين يغيب، وتبقى حاملة للواء الأمة حين تخبو أصواتها.