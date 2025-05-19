شهيد باستهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الزرارية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 17 مايو 2025، ارتقاء شهيد في استهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الزرارية، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة في وادي خليل، قرب منطقة أبو الأسود، على طريق بلدة الزرارية في قضاء صور، جنوب لبنان.

ووفقًا للتقارير، فإن الغارة وقعت في منطقة تبعد نحو 35 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، شمال نهر الليطاني. ويأتي هذا الاستهداف في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأشار مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستهدف كان قائدا ميدانيا في حزب الله.

المصدر : وكالات