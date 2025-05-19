السيسي يؤكد دعم مصر للبنان في إعادة الإعمار ويجدد رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة العربية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر الراسخ بدعم لبنان في مسار إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، مشدداً على موقف مصر الثابت تجاه سيادة لبنان واستقراره ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأراضيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي مع نظيره اللبناني جوزاف عون، اليوم الإثنين، عقب جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين في قصر الاتحادية.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي:

دعم كامل للبنان: مصر حريصة على دعم جهود لبنان في إعادة الإعمار، مع رفض قاطع لأي انتهاكات إسرائيلية أو استمرار الاحتلال لأي جزء من الأراضي اللبنانية.

ترحيب حار بالرئيس عون: وصف السيسي زيارة الرئيس اللبناني بأنها تحمل رمزية خاصة، تعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الوضع الإقليمي: تناولت المباحثات ملفات إقليمية عدة، على رأسها الأزمة السورية، حيث جددت مصر دعمها للعملية السياسية الشاملة ورفض الطائفية والتقسيم.

دور الجيش اللبناني: شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني، خاصة في الجنوب، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة واحترام القرار الأممي 1701.

دعوة المجتمع الدولي: طالب الرئيس السيسي الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه لبنان والمشاركة الفعالة في جهود إعادة الإعمار لضمان عودة الاستقرار.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر ولبنان ستظل نموذجاً للأخوة العربية الحقيقية، مشيراً إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.