البرهان أصدر مرسومًا بتعيين كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء السوداني

أصدر رئيس مجلس السّيادة الانتقالي في السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًّا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء.
كما أصدر مرسومًا بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاءً في مجلس السّيادة.
وكامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريّة (الويبو) بين تشرين الثّاني 1997 وأيلول 2008، كما عمل أمينًا عامًّا للاتحاد الدّولي لحماية المصنّفات النّباتيّة الجديدة.
وفي عام 2010، خاض الانتخابات الرّئاسيّة السّودانيّة كمرشّح مستقل، حيث واجه الرّئيس السّوداني السّابق عمر البشير.
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