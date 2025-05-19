صحة غزة: 51 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن سقوط 51 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم".

وكان قد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بـ"الإخلاء الفوري لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين في جنوب قطاع غزة"، مع إعلان تكثيف عملياته.

وقال في بيان "سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، عليكم بالإخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي. ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

واشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أننا "ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها"، مشيرا الى أن "التحرك بغزة سيؤدي إلى تدمير حماس وإعادة الاسرى".

وذكر أن "الجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب".

وكان قد اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك"، لافتا الى ان "لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة".

واضاف "مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح ولا أستطيع الخوض في التفاصيل"

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من "خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد مليونا شخص يتضورون جوعا هناك".

وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة في جنيف "يتزايد خطر المجاعة في غزة بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما هناك "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".