نقولا: على المجالس البلدية الجديدة تنفيذ ما وَعدت به من إصلاحات إنمائية ليكون التغيير حقيقيًا

أشار النّائب السّابق ​نبيل نقولا​ في تصريح، إلى أنّ "الانتخابات البلدية والاختيارية انتهت في أغلب المناطق، وفاز من فاز"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب اليوم من المجالس البلديّة الجديدة، تنفيذ ما وَعدت به من إصلاحات إنمائيّة داخل البلدات:

- النّظافة من خلال رفع النّفايات من الشّوارع.

- الصّرف الصّحي وإبعاد الضّرر عن المواطنين.

- إغلاق الحفر وتأمين السّلامة العامّة على الطّرقات الدّاخليّة، والطّلب من وزارة الأشغال الإهتمام بالطّرق الّتي توصل المناطق ببعضها البعض.

- الشّرطة البلديّة وتأمين التّدريب لها، من أجل ضبط المخالفات داخل البلدات خصوصًا الدّراجات النّاريّة والباعة المتجوّلين وبهلونيّات بعض السّائقين.

- تزييح الطّرقات من أجل ضبط كل المخالفات النّاتجة عن عدم احترام قانون السّير والرّؤية اللّيليّة".

وأكّد أنّ "كل ذلك من أجل أن يكون التّغيير حقيقيًّا وليس كلامًا انتخابيًّا يتكرّر كل ست سنوات".