ضاهر بارك للفائزين بانتخابات بلدية زحلة: سنكمل مع "القوات" في الخط السيادي الوطني

توجّه النّائب ​ميشال ضاهر​ إلى "الأهل والأحبّة في ​زحلة​"، قائلًا: "شكرًا لكم من القلب، شكرًا لكل من انتَخب اللّائحة البلديّة الّتي كنت أدعمها، وشكرًا لمن انتخب اللّائحة المنافسة. الرّابح الأكبر هي زحلة وأهلها".

وحيّا في تصريح، المرشّح للانتخابات البلديّة في زحلة أسعد زغيب على "تفانيه في خدمة زحلة في أصعب الأيّام" وكلّ المرشّحين الّذين شاركوه في اللّائحة، وبارك لرئيس البلديّة الجديد سليم غزالة وجميع الأعضاء الفائزين". وشدّد على "أنّني أراهن أنّكم ستعملون من دون كلل لخدمة المدينة وأهلها. وأنا إلى جانبكم، كما يُفترض أن يكون كل محبّ لزحلة".

وتوجّه ضاهر إلى حزب "القوّات اللّبنانيّة"، بالقول: "سنكمل معًا في الخطّ السّيادي الوطني، لا يفرّق رؤيتنا تنافس ديمقراطي أو سباق على الخدمة. ستبقى "زحلة في القلب رؤية وقرار". وكانت وتبقى زحلة... النّجم اللي ما بينطال".