بري استقبل وزير الأقتصاد وتابع أوضاع شركة طيران الشرق الاوسط مع الحوت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، حيث جرى البحث بآخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة لا سيما الإقتصادية منها. كما تابع بري أوضاع شركة طيران الشرق الاوسط خلال إستقباله المدير العام رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

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