"النشرة": محمود الجمل قد ينجح في خرق لائحة "بيروت بتجمعنا"

أفادت مصادر "النشرة" بأنّ المرشّح على لائحة "بيروت بتحبّك" العميد المتقاعد محمود الجمل، قد ينجح في خرق لائحة "بيروت بتجمعنا"، حيث يحتل المرتبة 24 متقدّمًا على المرشّح إيلي أندريا، بينما لا يزال الفرز مستمرًّا في 15 قلمًا أغلبيّتها من الطّائفة السنيّة.

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