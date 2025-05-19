انتخاب رؤساء مجالس بلديات بترومين وبتعبوره وبشمزين وبصرما وعفصديق ونوابهم

جرت في مكتب قائمقام الكورة كاترين الكفوري في سراي أميون وبإشرافها، عمليّة انتخاب رؤساء المجالس البلديّة ونوّابهم في عدد من قرى القضاء.

وقد انتُخب عن بلديّة بترومين: جورج إلياس القبرصي رئيسًا وكابي خليل غانم نائبًا للرّئيس، عن بلديّة بتعبوره: طوني الياس المقدسي رئيسًا وجاد نزار تامر نائبًا للرّئيس، عن بلديّة بشمزين: يعقوب ابراهيم شاهين رئيسًا وادوار فهيم ملكي نائبًا للرّئيس، عن بلديّة بصرما: إيلي برجيس صليبا رئيسًا وبدوي أنطوان الحتي نائبًا للرّئيس؛ وعن بلديّة عفصديق: خليل فهد سابا رئيسًا ومحمد نجيب الأيوبي نائبًا للرّئيس.

وفي ختام العمليّة الانتخابيّة، تمنّت كفوري "التّوفيق والنّجاح للبلديّات المنتخَبة".