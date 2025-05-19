الجيش: توقيف 14 مواطنًا لارتكابهم جرائم مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 14 مواطنًا".

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة، أنه "تم توقيف المواطنين (ح.ص.) و(م.ي.) و(ن.ر.) في مدينة بعلبك لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، توقيف المواطن (ا.ض.) في بلدة بزال – عكار المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وتوقيف المواطنَين (ح.ه.) و(خ.ف.) في بلدة جديتا - زحلة لتهجّمهما على عناصر الجيش إثر إشكال في أحد مراكز الاقتراع".

كذلك ذكرت أنه "تم توقيف ٨ مواطنين في مناطق عين بورضاي ومقنة وطاريا - بعلبك مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار والسرقة وحيازة أسلحة حربية وضبط كمية منها".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".