مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" أعلن عن فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بعلبك بفارق 6000 صوت

أعلن مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر، عن "فوز لوائح التنمية والوفاء في 28 بلدية في أقضية بعلبك والهرمل وزحلة بالتزكية، وفوزها على اللوائح المنافسة في 29 بلدية، ورعاية الثنائي للوائح الفائزة في 22 بلدية تركت فيها المنافسة للخيارات العائلية تحت سقف المقاومة".

ولفت النمر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الماكينة الانتخابية لـ"حزب الله" في مدينة بعلبك، الى "رعاية الثنائي 80 بلدية في أقضية بعلبك والهرمل وزحلة، فاز منها 28 بلدية بالتزكية، هي: مزرعة التوت، اليمونة، بوداي، جبعا، فلاوي، حدث بعلبك، قرحا، حلبتا، زبود، اللبوة، قليلة الحرفوش، جبولة، البزالية، حزين، القصر، مقراق، نبحا، الأنصار، ماسا، رياق حوش حالا، طليا، حور تعلا ، مزرعة سجد، فيسان، جوار الحشيش، الكواخ، مزرعة آل سويدان، ومصنع الزهرة".

وذكر أنه "شكلنا مع أخواننا في حركة أمل وحزب البعث والحزب القومي 29 لائحة فازت بكاملها، وهي: الهرمل، العين، النبي عثمان (خُرقت بمرشح واحد)، حربتا، شعث، إيعات ، نحلة، دورس، حوش تل صفية، كفردان، وادي أم علي، طاريا، شمسطار، بدنايل، حوش الرافقة، حوش سنيد، تمنين الفوقا، قصرنبا، تمنين التحتا، حزرتا، علي النهري، سرعين الفوقا، النبي شيت، بريتال، شتورا".

وقال "فازت في مدينة بعلبك لائحة التنمية والوفاء بكامل أعضائها، وبفارق حوالي 6000 صوت عن لائحة بعلبك مدينتي حسب الإحصاءات الرسمية في لجان القيد".

وأردف "هناك22 بلدية تركناها خياراً عائليا وأهليا تحت سقف الثنائي الشيعي وسقف المقاومة وعوائل الشهداء والجرحى، وهذا يعني نحن مطمئنون إلى خيارات هذه البلدات وعائلاتها، وفي بعضها كانوا اخواننا يتنافسون في لائحتين، ولا مشكلة في ذلك، ومهما كانت النتائج هي تحت رعاية الثنائي، وتحت سقف الخدمة العامة للعمل البلدي".

واعتبر أن هذه "الانتخابات عبرت عن الواقع الاجتماعي والسياسي وعن هوية منطقة البقاع، وهي ليست استفتاء للمقاومة، فالمقاومة في البقاع ليست بحاجة إلى استفتاء، هذا الأمر محسوم منذ أكثر من 40 سنة، وستبقى منطقة البقاع مقاومةولا يمكن أن تغير أو تبدل".

وقال "أهدي الفوز إلى الشهداء وعلى رأسهم سماحة الأمين العام، سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، الأمين العام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الأمين العام الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وإلى الجرحى وعوائلهم والمجاهدين وعوائلهم، وإهداء خاص إلى سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ونقول له سر بنا لن نكون معك بأقل مما كنا مع السادة العظام، والإهداء أيضا إلى دولة الرئيس نبيه بري ولكل الأهل الكرام، إلى أشرف وأنبل الناس".

وتحدث النائب حسين الحاج حسن عن مؤشرات نتائج الانتخابات البلدية، فقال "المؤشر الأول هو ثبات البيئة، لا بل التطور في أداء هذه البيئة التي خاطبها سماحة السيد حسن نصر الله ونبيه بري مرات ومرات، أثبتت مرة جديدة عن نبلها وولائها وعطائها وحضورها وثباتها بفوارق كبيرة في عدد كبير من المدن والبلدات في لبنان".

وشدد على أنه "لم يعد هناك فاصل بين المقاومة والبيئة، بل أصبحت البيئة هي المقاومة، والمقاومة هي البيئة. لو كنت نستطيع لقبلنا جبين كل واحد فيكم، ولو كنا نستطيع التواصل الآن معكم لشكرناكم فردا فردا، يكفي ان هناك من يشكركم من عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين، وأرواح الشهداء القادة والشهداء، يقولون لكم شكرا يا أشرف وأنبل وأطهر الناس وأكثر الناس ولاء وعطاء وتضحية وفداء".