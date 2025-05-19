البستاني بارك عودة موظفي النافعة في الدكوانة لعملهم: قرار الحجار يدر بالمداخيل إلى الخزينة

أعرب النّائب ​فريد البستاني​ عن امتنانه لـ"عودة موظّفي مصلحة تسجيل السّيّارات في الدكوانة (النافعة) غير المرتكبين ونظيفي الكف إلى عملهم".

وأثنى في تصريح، على "قرار وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ الّذي سيسرّع العمل في هذا المرفق الحيوي، وسيسهّل أمور اللّبنانيّين ويدرّ بالمداخيل إلى خزينة الدّولة"، منوّهًا برئيس المصلحة بالتّكليف العميد نزيه قبرصلي، "الّذي ومنذ تعيينه في شهر آذار الماضي قام بتفعيل العمل وتنظيمه".

وذكّر مكتب البستاني بأنّ الأخير "حمل لواء الموظّفين البريئين الموقوفين عن العمل منذ أكثر من سنة، وثابر على المطالبة بعودتهم إلى وظيفتهم، إنصافًا للحق من جهة ولتفعيل العمل من جهة ثانية، ذلك أنّهم محترفين".