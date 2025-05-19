حين تحدِّث سيارات لندن السوداء أسرارها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سيارات لندن السوداء، الخاطفة، سيارة الأجرة ذات الصيت الذائع عبر العالم، لها أسرارها هي الأخرى، على لسان واحد من داخل بيتها ومهنتها ومعاناتها اليومية.

مارك وايت، أحد سواقي التاكسي السوداء، أمضى 33 عاما في مهنة السواقة، يروي أسرارها، من أغلى أوقات السفر إلى سؤال الراكب الذي يكرهه أكثر من غيره!

هل تحلم بتغيير مسارك المهني؟

يتحدث مارك وايت عن أفضل وأسوأ جوانب عمله كسائق تاكسي في لندن في هذه الميزة من فريق مدونة "المال" التي تكشف النقاب عن حقيقة مختلف المهن.

إذا كنت قد قضيت يومًا ما رحلة تنقلاتك الصباحية تحلم ببدء مسيرتك المهنية من جديد، فهذه الميزة لك. كل يوم اثنين، تتحدث مدونة "المال" الخاصة بنا مع شخص من مهنة مختلفة لاكتشاف حقيقة الأمر. هذا الأسبوع نتحدث مع مارك وايت، سائق تاكسي في لندن منذ 33 عامًا..

انخفاض الرواتب

انخفضت رواتبنا بمقدار 15,000 جنيه إسترليني... قبل الجائحة، كان من الممكن أن يكسب سائق التاكسي بدوام كامل في لندن ما بين 35,000 و45,000 جنيه إسترليني صافيًا. أما الآن، ومع ارتفاع تكاليف التشغيل (قد يتجاوز الإيجار الأسبوعي لسيارة أجرة كهربائية وحدها 300 جنيه إسترليني) وزيادة المنافسة من سيارات الأجرة الخاصة القائمة على التطبيقات، فإن الكثيرين يكسبون أقل بكثير. يمكن أن يتراوح دخل السائق الآن بين 25,000 و30,000 جنيه إسترليني ما لم يعمل لساعات طويلة، وحتى في هذه الحالة، يكون الدخل غير متوقع.

دور أوبر

لقد غيّرت أوبر قطاع النقل بشكل جذري، ليس بفضل الابتكار، بل لاستغلالها الثغرات التنظيمية. ينظر العديد من سائقي سيارات الأجرة إلى سائقي أوبر كبيادق في نظام أوسع يقوّض المعايير.

الأمر ليس شخصيًا:

فمعظمهم يدرك أن هؤلاء السائقين يسعون لكسب لقمة العيش أيضًا. ولكن هناك إحباط من أن سائقي سيارات الأجرة الخاصة قد يعملون بمتطلبات أقل بكثير، بينما يواجه سائقو سيارات الأجرة لوائح تنظيمية صارمة دون تكافؤ في تطبيقها.

أحد أكبر التحديات هو...

تشغيل سيارة أجرة كهربائية متوافقة في مدينة تفتقر إلى بنية تحتية كافية للشحن. أود أن أرى دعمًا مناسبًا للسيارات الكهربائية - إمكانية الوصول إلى الشحن، والمنح، وبرامج التخلص من السيارات القديمة التي تساعد بالفعل. أود أيضًا استعادة وصول سيارات الأجرة إلى جميع مسارات الحافلات والمناطق.

انجاز المهمة

لإنجاز هذه المهمة، تحتاج إلى... إكمال المعرفة. إنها عملية تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، وتغطي أكثر من 25,000 شارع ضمن دائرة نصف قطرها ستة أميال من شارينغ كروس. يتم اختبارك شخصيًا بانتظام. الأمر لا يتعلق فقط بالملاحة - بل بالحكمة والذاكرة والمرونة الذهنية. أهم مهارة؟ الصبر. سواءً أثناء القيادة أو في الحياة.

كنت أقول إنني سأتقاعد في سن الخامسة والستين، لكن من يدري الآن؟ مع ارتفاع التكاليف وتقلص المعاشات التقاعدية، يعمل الكثير منا حتى السبعينيات. خطتي بسيطة: حافظ على صحتك، وابق خلف عجلة القيادة ما دمت قادرًا على ذلك.

أغلى يوم ووقت لركوب سيارة أجرة هو... أي وقت نعلق فيه في زحمة مرورية - لندن أكثر مدن العالم ازدحامًا. لكن العداد مُنظّم، لذا على عكس تطبيقات تسعير الرحلات الزائدة، يعرف الركاب دائمًا ما ينتظرهم.

أحب الثرثرة لكن... أستطيع أن أعرف بسرعة إن كان أحدهم يريد الصمت. السؤال الذي أتمنى أن يتوقف الناس عن طرحه: "إذن، هل تستخدم نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية؟" - قضيت أربع سنوات في دراسة "المعرفة". بالطبع لا.

أرفض الأجرة فقط لأسباب... مشروعة. إذا كان الراكب عدوانيًا، ثملًا، ومُخلًا ​​بالنظام. أما إذا كنت أعمل، وهم آمنون، فسأذهب إلى أي مكان.

من أجمل ما سمعته في سيارتي... انفصال زوجين. في منتصف شجار، سألت بهدوء: "هل يمكنني النزول الآن؟" قال: "ليس قبل أن تستمعوا لي". كانا لا يزالان يتجادلان عندما توقفت. سمعت أيضًا رجلًا يتدرب على عرض زواج. تدرب عليه أربع مرات. كان يُعطي إكرامية جيدة.

لقد قابلت العديد من المشاهير على مر السنين... من أفضلهم كان السير إيان ماكيلين. كان مهذبًا، ودودًا، ويُعطي إكرامية سخية، وكين بيتس - رئيس نادي تشيلسي السابق.

أكبر إكرامية تلقيتها في حياتي كانت من... رجل من أهل المدينة. أعطاني 100 جنيه إسترليني على أجرة 25 جنيهًا إسترلينيًا. كان قد أبرم صفقة كبيرة للتو وقال إنني أذكره بوالده. لا جدال في ذلك!

طاردتُ متهربًا من الأجرة ذات مرة... طاردته في سوهو (حي في قلب لندن) قبل أن أُدرك كم كان شكلي غريبًا. في هذه الأيام، إما أن تتصل بالشرطة أو تُهمل الأمر. لم يعد هذا يحدث كثيرًا الآن مع الدفع بدون تلامس، ولكنه لا يزال يؤلمني عند حدوثه.

أسوأ تجربة لي مع راكب كانت... تقيأ في الخلف ثم هرب دون أن يدفع.

وأفضل تجربة لي كانت... شابًا ذاهبًا إلى مقابلة عمل. كان متوترًا، وأخبرني قصته كاملة. بعد ستة أشهر، أوقفني مرة أخرى بنفس البدلة، وهو الآن يعمل، وأراد أن يشكرني.

شعرتُ بعدم الأمان في العمل... عدة مرات، وخاصة في وقت متأخر من الليل. في إحدى المرات، حاولت مجموعة التكدس في السيارة وهم ثملون وصاخبون. أغلقتُ الأبواب وانطلقتُ بالسيارة. في الغالب، يكون لديك حدس جيد - ووجود كاميرات مراقبة يُساعد.

أفضل ميزة في الوظيفة هي... الحرية. أنت مدير نفسك. تقابل أشخاصًا من جميع مناحي الحياة. وعندما تساعد شخصًا ما على العودة إلى منزله سالمًا، أو تقلّ راكبًا مسنًا لم يخرج منذ أسابيع، يبدو الأمر أكثر من مجرد وظيفة.

في يوم عادي، أعمل من ثماني إلى عشر ساعات، حسب المهنة. البعض يعمل بنظام المناوبات، والبعض الآخر يعمل ليلاً. أبدأ العمل مبكراً، أتحقق من أجرة سيارتي، أتوقف في الصفوف أو أتجول، ربما آخذ استراحة بعد الظهر، ثم أعود في ذروة المساء.

هذا يجعلني أكره القيادة في حياتي الشخصية... قليلاً. أتجنب وسط لندن في أيام إجازتي. لكن خارج الطريق السريع M25، مع انعدام حركة المرور، وتشغيل الراديو، يكون الأمر مريحاً حقاً.

أسوأ عادات السائقين البريطانيين هي... السيطرة على المسارات. وعدم استخدام إشارات المرور. في لندن، الأسوأ هو تجاوز راكبي الدراجات للإشارات الحمراء وراكبي الدراجات البخارية للطريق دون سابق إنذار. إنها فوضى أحياناً.

أكثر لحظة لا تُنسى في العمل كانت... اصطحاب أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية إلى النصب التذكاري. روى لي قصصاً طوال الطريق. لم أطلب منه أجراً. بكى. وبكيت أيضاً قليلاً.

لتوفير المال على أجرة التاكسي، عليك... السفر خارج أوقات الذروة. تجنب مناطق الازدحام المروري. واسأل دائمًا إن كان هناك طريق أسرع، فقد يوفر عليك بعض المال. شارك سيارة أجرة إذا كان ذلك يناسب رحلتك.

العداد، هو من يحدد قيمة الأجرة. وتنظّمه إدارة مرور لندن TfL ويعتمد على الوقت والمسافة. لا مجال للتخمين. ما تراه هو ما تدفعه.

* اعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية: https://news.sky.com/