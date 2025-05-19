شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: العلاقات المصرية السعودية تشهد تفاهم على مختلف الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس اليوم، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حالياً.

فى بداية اللقاء رحب المستشار "عبدالرازق" برئيس الوفد السعودي معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ما تشهده هذه العلاقة من ترابط وتفاهم على مختلف الأصعدة بفضل جهود قيادتى البلدين، منوها على دورهما فى تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية وخاصة في دعمهما المستمر للقضية الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصرى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حرص مجلس الشيوخ على دعم أواصر التعاون البرلماني مع مجلس الشورى السعودي، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ، للوصول بذلك التعاون إلي آفاق أوسع .

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل شيخ عن تقديره لمصر قيادة وشعباً مشيداً بما شهده الوفد السعودي من حسن استقبال وحفاوة تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين معرباً عن امنيته بأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون بين البرلمان في البلدين .

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب حسام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الشورى السعودي

رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الشورى السعودي