شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح المشترى ضد مقاول.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين ضد مقاول"، استعرض خلاله حكما قضائيا بإلزام كل من "مقاول"، وإحدى جمعيات الإسكان التعاونى، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم حصة ونصيب شخصين في كامل أرض ووحدات عقار بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر مع إلزام "المقاول" بأن يؤدي لهما تعويض مبلغ وقدره مليون جنيه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 5818 لسنة 2023 مدني على جنوب الجيزة.

الخلاصة:

ذكرت الدعوى رقم 5818 لسنة 2023 مدني كلي جنوب الجيزة أن المدعيان أقاما دعواهما طالبين الحكم لهما بإلزام "مقاول" يدعى "م. أ" بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية شاملة نصيبهما في الأرض الكائنة برقم "..." بالمجاورة "..." بمدينة الخمائل تقسيم جمعية "..." للإسكان التعاوني بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة مع إلزامه بدفع تعويض قدره مليون جنيه مصري نتيجة اخلاله بالتزامات العقد المؤرخ 21 يونيو 2021 واختتما طلباتهما بإلزام جمعية "...."، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنع وحظر التصرف في العقار عين النزاع لحين قيام المقاول "م. أ" بتسليمهما حصتهما ووحداتهما السكنية وتنفيذه كافة بنود العقد المبرم بينهم حتى لا يقع الغير في شبهة النصب والاحتيال.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم قضائي بتسليم العقار ومليون جنيه تعويض لصالح مُشترين خليجيين ضد "مقاول".. الحكم صدر نتيجة اخلال "الجمعية" بالتزامات العقد المؤرخ 21 يونيو 2021.. والحيثيات تؤكد: حتى لا يقع الغير في شبهة النصب والاحتيال





برلمانى