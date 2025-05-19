بدأت في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا وبإشرافه، عمليّة انتخاب رؤساء المجالس البلديّة ونوابهم. وقد انتُخب مرسيلينو الحرك رئيسًا لبلدية البترون وسايد فياض نائبًا له، سيمون ضاهر رئيسًا لبلديّة إجدبرا وزياد ريشا نائبًا له، نجم خطار رئيسًا لبلديّة إده وجوزيف معوّض نائبًا له، لبيب صالح رئيسًا لبلديّة الهري وسليم إدريس نائبًا له؛ بيار ريشا رئيسًا لبلديّة آسيا وحميد يوسف نائبًا له. وستتواصل عمليّة انتخاب الرّؤساء ونوابهم لكل المجالس البلديّة في قضاء البترون.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب رؤساء مجالس بلديات البترون وإجدبرا وإده والهري وآسيا ونوابهم بمكتب قائمقام البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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