سلام استقبل وفد ديوان المحاسبة وتسلم منه تقرير حقوق السحب الخاصة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط ليفون أميرجنيان.

واشار أميرجنيان الى انه بحثنا في تنفيذ عدد من الأنشطة في لبنان، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التعليم والتدريب، والتمكين الاقتصادي للنساء". وأضاف: "كما ناقشنا عدة آفاق لتعزيز اللغة الفرنسية في لبنان، ودعم المشاريع التي تساهم في تقوية حضور اللغة الفرنسية، وفي تعزيز إشعاع الفرانكوفونية وقيمها في لبنان".

كما التقى سلام سفيرة سويسرا في لبنان، ماريون ويشلت، يرافقها المدير الإقليمي لمركز الحوار الأنساني رومان غراندجان، والمستشار الأول للمركز الدكتور خلدون الشريف، حيث جرى استعراض نشاطات المركز.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الحكومة وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، الذي أوضح أنّه سلم سلام نسخة عن التقرير الخاص المتعلق بحقوق السحب الخاصة، وناقش معه عددًا من مطالب الديوان، ولا سيما تعزيز الحراسة على المبنى، وإجراء دورة لتطويع قضاة جدد.

واستقبل سلام أيضًا وفدًا من رابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود، الذي اطلع سلام على النشاطات التي تقوم بها رابطة كاريتاس على كافة الأراضي اللبنانية منذ 53 سنة، وتعاونها مع الدولة اللبنانية، خصوصًا مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية". وأضاف عبود "طلبنا منه المساعدة في الحصول على الأموال التي تخص الرابطة لدى الدولة اللبنانية لكي نستطيع الاستمرار برسالتنا، وكذلك منح كاريتاس التسهيلات اللازمة للمساعدات التي تصلها من الخارج".

كما التقى رئيس الحكومة وفدًا من منصة المشورة للجهات الحكومية التابعة للجامعة الأميركية في بيروت، وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية، وكيفية وضع خدمات الجامعة الأكاديمية والبحثية بتصرف العمل الحكومي.