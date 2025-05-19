وزير العمل عرض العلاقات مع سفير هنغاريا والتقى وفدين من كاريتاس ومتقاعدي القطاع العام

استقبل وزير العمل محمد حيدر وفدا من جمعية كاريتاس لبنان، الذي أطلعه على نشاط الجمعية، وسبل التنسيق مع الوزارة في قضايا ذات اهتمام مشترك.
كما بحث حيدر مع سفير هنغاريا في لبنان فيرانك كاسيلاج في العلاقات الثنائية بين البلدين.
بعد ذلك التقى وزير العمل وفدا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام وجرى البحث في مطالب المتقاعدين وما يمكن فعله لتحسين ظروفهم في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.
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