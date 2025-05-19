السيسي: ندعم جهود لبنان بإعادة الإعمار ونواصل مساعينا لدفع إسرائيل للانسحاب فورًا منه

لفت الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر الإتحادية، بعد اجتماع مغلق عقدوه وأعقبته جلسة مباحثات موسّعة بمشاركة وفدَي البلدين، إلى أنّ "زيارة الرّئيس عون إلى مصر تحمل فى طيّاتها رمزيّةً خاصّةً، فهي تجسّد متانة العلاقات التّاريخيّة والاستراتيجيّة بين بلدينا، وتعكس ترابطًا يمتد عبر العصور، إذ لطالما شكّلت مصر و​لبنان​ نموذجًا فريدًا للأخوة العربيّة الحقيقيّة".

وأشار إلى أنّ "الزّيارة تأتي في مرحلة دقيقة وظرف إقليمي شديد التّعقيد، لتؤكّد عمق العلاقات المصريّة- اللّبنانيّة وصلابتها على المستويات كافّة، وتعكس التّرابط الوثيق بين الشّعبين والحكومتين. ولقد مثّلت مباحثاتنا اليوم، فرصةً ثمينةً لتبادل الرّؤى مع الرّئيس عون، حول سبل تعزيز التّعاون بين بلدينا لاسيّما فى المجالات الاقتصاديّة والتجاريّة".

وأوضح السيسي "أنّنا أكّدنا حرصنا على دعم جهود لبنان في إعادة الإعمار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصريّة الرّائدة فى هذا المجال. كما شدّدت على موقف مصر الثّابت فى دعم لبنان، سواء من حيث تحقيق الاستقرار الدّاخلي أو صون سيادته الكاملة، ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكرّرة ضدّ الأراضي اللّبنانيّة، وكذلك احتلال أجزاء منها".

وأعلن أنّ "مصر تواصل مساعيها المكثّفة واتصالاتها مع مختلف الجهات الإقليميّة والدّوليّة، لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط من كامل الأراضي اللّبنانيّة، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائيّة، والتّنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائيّة، بما يضمن تمكين ​الدولة اللبنانية​ من بسط سيادتها على أراضيها؛ وتعزيز دور ​الجيش اللبناني​ في فرض نفوذه جنوب نهر اللّيطاني".

كما جدّد دعوة ​المجتمع الدولي​ إلى "تحمّل مسؤوليّاته تجاه إعادة إعمار لبنان"، وحثّ الهيئات الدّوليّة والجهات المانحة على "المشاركة بفاعليّة فى هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطّبيعي على طريق السّلام والتّعايش والمحبّة فى المنطقة".

وذكر السيسي أنّ "مباحثاتنا تطرّقت كذلك إلى تطوّرات الأوضاع فى ​قطاع غزة​، حيث أكّدنا ضرورة إنهاء العدوان على القطاع فورًا، واستئناف العمل باتفاق وقف إطلاق النّار، وإطلاق سراح الأسرى كافّة، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانيّة بشكل عاجل، لتلبية الاحتياجات الملحّة للمدنيّين الأبرياء فى غزة".

وأضاف: "جدّدنا التّأكيد على موقف مصر ولبنان الرّاسخ والدّاعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيّين أو تصفية قضيّتهم العادلة"، داعيًا المجتمع الدّولي إلى "حشد الجهود الدّوليّة والموارد لتنفيذ خطّة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وتمكين السّلطة الفلسطينيّة من العودة إلى القطاع، والعمل على توسيع الاعتراف الدّولي بالدّولة الفلسطينيّة على حدود الرّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة؛ كون هذا المسار هو الضّامن الوحيد للتّوصّل إلى السّلام الدّائم والاستقرار فى المنطقة".

وبيّن أنّ "مباحثاتنا تناولت أيضًا الملفّات الإقليميّة الملحّة، وعلى رأسها الوضع فى ​سوريا​ الشّقيقة، حيث جدّدنا دعمنا الكامل للشّعب السّوري الشّقيق، وأكّدنا ضرورة أن تكون العمليّة السّياسيّة خلال الفترة الانتقاليّة شاملة وغير إقصائيّة، مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب ورفض أي مظاهر للطّائفيّة أو التّقسيم".

وتابع السيسي: "شدّدنا على إدانة الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على السّيادة السّوريّة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى السّوريّة المحتلّة، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معلنًا أنّ "مصر ستظل إلى جانب لبنان الشّقيق وإلى جانب الرّئيس والحكومة اللّبنانيّة، في كل المساعى الرّامية إلى الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته، بما يلبّي تطلّعات شعبه النّبيل، ولنعمل معًا من أجل تعزيز علاقاتنا الثّنائيّة في المجالات كافّة، ليستعيد لبنان دوره العريق كمنارة للثّقافة والتّنوير فى المشرق والعالم العربي".